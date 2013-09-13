戴尔私有化方案获股东批准 将投资PC和平板业务

路透德州奥斯汀9月12日 - 全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔DELL.O的创始人兼执行长Michael Dell周四获得股东批准，将以250亿美元价格收购戴尔公司并将其私有化，从而结束了与公司几位最大投资者之间持续数月的激烈冲突，并消除了围绕该公司的不确定性。

Michael Dell在股东投票后的电话会议上称，公司计划投资个人电脑（PC）和平板电脑市场，扩大销售覆盖范围，并发展分销网络。

这位执行长对记者简要表示，尽管全球个人电脑市场快速下滑，但终端用户计算仍是公司的重要关注点。该业务被定义为个人电脑和平板电脑等设备。但其并未详细说明或回答提问。

他补充道，需要“新增大量投资”来扭转公司情况，并且有两家有实力的私人投资者会帮助公司重组。

周四上午在德州朗德罗克的特别股东会议上进行了投票。基于初步结果，此项并购案已获通过，该交易料在第三财季之前结束。

该公司的内部转变现在应该会加快速度。敲定这项交易也应会缓和客户忧虑，他们曾在投资大亨伊坎、Southeastern Asset Management及T. Rowe Price与执行长之间极为公开的斗争期间愈发担心公司方向。

“我们仍有很长的一段路要走，会遇到诸多挑战，”Michael Dell表示，“但在新的私有公司结构之下，我们将获得灵活性，从而加快战略执行、追求有机和无机投资，不必再像上市公司那样，面临审查、季度目标及其他运营限制。”

财务长Brian Gladden在被问及是否会裁员时称，公司将进行调整，但并未详述。

Michael Dell认为，将公司改造成类似IBM的(IBM.N)企业计算服务提供商，是一项复杂的工作，最好在公开市场的视线之外进行。

戴尔能否建立存储、网络和软件业务组合来与惠普(HPQ.N)等对手抗衡，仍有待观察。一些分析师认为这么做或许为时已晚，因为IBM和惠普已经占据很大的市场份额。

但随着个人电脑市场料在2013年再度萎缩，投资者称该公司几乎别无选择。

戴尔股价周四收报13.85美元。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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