戴尔披露公司私有化细节 执行长将出资5亿美元

路透旧金山2月6日 - 全球第三大个人电脑生产商美国戴尔(Dell)DELL.O周三在一份监管文件中披露,在公司244亿美元收购案中,公司创始人暨执行长迈克尔戴尔(Michael Dell)及其财富管理公司的下属企业将共同出资7.50亿美元.

戴尔公司称,迈克尔戴尔将出资5亿美元现金,其财富管理公司MSD Capital下属的MSDC Management将出资2.50亿美元.

公司还具体披露了为此宗收购案而取得的债务融资细节情况,其中包括美国银行(BAC.N),巴克莱(BARC.L),瑞士信贷CSGN.VX和加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)提供的40亿美元优先有担保定期贷款.

戴尔公司周二宣布,迈克尔戴尔已达成协议,携手Silver Lake和微软(MSFT.O)将公司私有化,此为金融危机以来规模最大的杠杆收购案,可以使迈克尔戴尔在不受华尔街审视的情况下,尝试重振境况不佳的公司.

戴尔公司的监管文件还透露,在特定情况下如果合并未能完成,迈克尔戴尔和silver Lake可能需要向戴尔公司支付最高7.50亿美元的解约费.(完)

(编译 郑茵 审校 李婷仪)

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