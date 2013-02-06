一些大股东对戴尔杠杆收购价感到愤怒

路透波士顿2月5日 - 作为戴尔DELL.O公司股东的一些基金表示,对于公司执行长迈克尔戴尔计划以每股不到14美元价格将公司私有化,他们感到愤怒,他的行为实际上就是意图窃取公司.

这些基金股东表示,戴尔私有化交易对公司的估值相比其它科技企业而言太低,董事会不应批准这样价格的杠杆收购计划.戴尔私有化的价格是每股13.65美元现金,其股票周二收高1.1%报13.42美元.

Greenbrier Partners的合伙人Frederick E. "Shad" Rowe质疑这项计划的合理性,认为董事会将股东弃之不顾.他在周二出脱了约40万股戴尔股票,说他愤怒至极,不想再想这件事了.

"这个价格之低简直荒唐,看起来就像迈克尔戴尔那些人准备从股东手里窃取公司,"负责经营一家财富管理公司的Bernard Lanigan说."无法相信董事会能允许这样低价格的内部交易."这家基金公司持有戴尔股份.

他补充说,戴尔董事会应该以招标方式向那些悲观的投资者回购股票,同时让公司继续上市.

据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导,一家主要股东已经决定对这项交易投否决票.CNBC援引Pzena投资管理公司董事长Richard Pzena的话报导称,该公司准备反对这项杠杆收购案.该公司持有1,440万股戴尔股票,约占公司股本的1%.

戴尔发言人不接受这些批评,称董事会的做法符合全体股东的最大利益.

一些股东表示,他们至少在目前相信,戴尔董事会通过周密的工作,尽可能为股东提供了最好的选择.(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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