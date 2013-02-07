戴尔私有化交易遭散户投资者起诉 被控对股东不公

路透2月6日 - 一名戴尔散户投资者周三提起诉讼,要求阻止戴尔DELL.O执行长Michael Dell以244亿美元将该公司私有化,因这项杠杆收购对公司股东不公.

诉状指出,周二宣布的每股13.65美元收购价,严重低估了公司的长期前景.原告欲寻求集体诉讼地位,以代表戴尔的全部投资者.

一些股东表示,他们未被充分告知交易细节,很难判断价格是否公允,因而感到愤怒.戴尔曾表示,董事会是先对各种战略选项进行了广泛审核之后才同意杠杆收购方案的.该公司拒绝就诉讼置评.

收购价较1月该消息首次曝光前的公司股价溢价约25%.股东CatherineChristner在诉状中表示,收购价比一年前的戴尔股价低22%.

诉状称:"在目前这个时候,在公司从个人电脑(PC)供应商向全方位服务软件和企业解决方案提供商转型之际,董事会同意私有化,是等于允许被告Michael Dell和Silver Lake以低价收购戴尔."(完)

(编译 王翔琼; 审校 程琳)

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