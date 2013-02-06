戴尔将以244亿美元私有化 为金融危机来最大规模杠杆收购

* 收购价每股13.65美元

* 微软提供20亿美元贷款

* 戴尔股价上涨0.8%,仍低于收购价

路透旧金山/纽约2月5日 - 戴尔执行长Michael Dell将私有化戴尔DELL.O,交易金额达244亿美元,为金融危机以来规模最大的杠杆收购.使戴尔退市后,这位身家上亿的首席执行官可以在不受华尔街审视的情况下,尝试重振境况不佳的戴尔公司.

这笔交易还需待股东批准.若能成功完成,将结束戴尔24年公开上市生涯.

戴尔高层周二称,公司将坚持其扩张软件的策略以及为大型企业提供服务,目标是效法IBM(IBM.N)的高获利模式,成为公司计算机服务领域的全方位服务供应商.他们对戴尔可能剥离利润较低的个人电脑业务的猜测仅轻描淡写地带过.

戴尔没有具体说明退市后将有那些不同以往的举动,来博取批评人士信任.戴尔被批没有跟上整个行业向平板电脑、智能手机和高效能消费电子设备领域的大转型.知情人士表示,戴尔董事会在选择杠杆收购之前考虑过从资本重组到公司分拆的各种方案,但消息人士没有进一步详细解释.

"在我们看来,戴尔私有化后可能更积极地削减成本.但我们认为,单靠重组只会拖延不可避免的情形,造成价值陷阱."Discern分析师Cindy Shaw称,"戴尔需要做的不仅仅是降低成本结构.它需要创新."

这项交易将由Michael Dell的现金和股权、私募股权公司Silver Lake的现金、微软(MSFT.O)20亿美元贷款及一个银行团的债务融资支持.每股13.65美元的价格较1月该交易消息泄露前的戴尔股价溢价25%.

该公司目前将进行45天的"竞购条款期(go-shop)"程序,在此期间其他竞购方可能提出更高报价.

"尽管我们原本希望价格更高,但我们相信戴尔董事会通过向第三方开放,并评估所有战略选项,完满地完成了自己的任务."管理73亿美元Oakmark Fund和32亿美元Oakmark Select Fund的Bill Nygren表示,"如果我们听到相反的证据,将会大吵大闹."

Michael Dell将为这项交易贡献自己16%的戴尔股份,其MSD Capital也将提供现金.美银美林、巴克莱、瑞士信贷和RBC Capital Markets将提供债务融资.

该股收涨1.1%,报13.42美元.

戴尔私有化案将是自黑石集团于2007年7月斥资逾200亿美元收购希尔顿酒店集团以来,规模最大的私募基金支持的杠杆收购行动,在历史上排名第11位.

各方预期该交易将在戴尔2014会计年度第二季于7月结束前完成.有关私有化协商的消息最初在1月14日浮现,不过据报导谈判在2012年下半年即开始.Michael Dell早在2010年就承认正在考虑将公司私有化.

微软参与该交易不禁令人猜测其与戴尔之间可能重新建立战略伙伴关系,不过该公司此次仅提供债务融资,而且戴尔也表示,没有在交易中附带特别的商业条款.戴尔长期以来一直是微软视窗操作系统的忠实追随者,这一系统从该公司成立伊始便是其PC业务的核心.

一名消息人士告诉路透,微软是以持有10年期次级票据的形式提供贷款,利率约为7-8%.此类票据"最接近股份形式".

银行消息人士称,此次杠杆收购的债务融资规模将介于110-120亿美元,最终融资金额取决于戴尔将维持多大比例的未偿还债券.银行最早在周二开始组建贷款银团.(完)

(编译 程琳/王翔琼/徐文焰; 审校 李婷仪/张涛/王兴亚)

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