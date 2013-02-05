戴尔接近达成私有化协议 价格分歧缩小--消息人士（更新版）

美股小涨 投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
(新增细节)
路透纽约2月4日 - 戴尔DELL.O向着达成近240亿美元私有化交易更进一步,价格谈到了每股13.50-13.75美元,这可能成为金融危机以来最大规模的杠杆收购.
一名知情人士称,戴尔与其收购财团之间的磋商已在周一进入最后阶段.戴尔创始人兼首席执行官Michael Dell牵头该财团.
该人士称,预计很快就会宣布结果.但其谨慎表示,尚无最终协议达成,磋商仍有可能破裂.
戴尔股价周一收低2.64%,报13.27美元.
该消息人士称,微软(MSFT.O)料将在这笔交易中投入约20亿美元,私募股权公司Silver Lake料将投入约10亿美元.
其并称,Michael Dell料将保留现有约16%的持股,并自己投钱以获取公司控制权.
戴尔和Silver Lake拒绝置评,微软没有立即回覆询问.
每股13.50-13.75美元的价格,意味着对戴尔的估值介于235-239亿美元.
13.75美元较戴尔爆出私有化消息前平均11美元的股价高出23%左右,但远低于一年前的17.61美元.(完)
(编译 程琳; 审校 张涛)
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