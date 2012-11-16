戴尔季度获利大减47% 受企业科技支出放缓打击

路透旧金山11月15日电---戴尔DELL.O季度获利骤降47%,因个人电脑(PC)销售下滑,且大型企业需求疲弱.但这家全球第三大PC制造商表示,预期当前季度营收将成长多达5%.

戴尔盘後股价下跌2.3%.该公司一度是全球最大PC制造商,也是电脑供应链管理的先锋,但其市场份额面临联想(0992.HK)等亚洲竞争对手的威胁.戴尔正试图藉由将重心放在面向企业的产品及服务来提振成长.

这家由执行长戴尔(Michael Dell)创办的公司警告称,"预期艰困的全球宏观经济环境将延续至第四季."

该公司指出,会计年度第三季营收下滑11%至137亿美元,略低於汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的138.9亿.

第三季净利为4.75亿美元,每股获利(EPS)为0.27美元,上年同期则分别为8.93亿美元及0.49美元.排除特定项目後,当季EPS为0.39美元,市场平均预估为0.40美元.

财务长Brian Gladden接受访问时指出,企业客户持续延後科技支出.

"有鉴於经济的不确定性,尚不清楚短期内会有什麽因素带动他们增加支出,"他表示.

戴尔的企业解决方案营收成长3%至48亿美元,伺服器(服务器)和网络营收成长11%.反观消费性业务营收锐减23%至25亿美元,突显出整体PC市场的低迷,而面向大型企业的营收则是下滑8%至42亿美元.

Gladden表示,随着微软(MSFT.O)的Windows 8作业系统推出,消费性市场有所改善.

**防备财政悬崖**

Gladden提到,企业客户支出疲软,有一部分是因为美国逼近财政悬崖.

若美国国会未能就降低预算赤字达成协议,则将在年底面临规模达6,000亿美元的自动加税及缩减支出的财政悬崖.

这恐将抑制消费者及政府支出,并导致经济停滞.

"可以说当前客户的行为模式是受到这种不确定性的影响,"Gladden表示."虽然这不可能一夜发生,但却正影响当前的业务."

戴尔正确保握有现金渠道,以预防国会不采取行动.

"我会说我们正从预防的角度采取一些措施,特别是在财务方面,以确保我们处於能够保持取得流动资金的管道通畅,"Gladden说到.

戴尔盘後股价下跌2.3%至9.36美元,常规时段交易收盘价为9.56美元.在财报公布後戴尔股价起初曾走高.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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