戴尔第三季财测逊於分析师预期 拖累股价盘後下挫

* 第三季营收预估逊於华尔街分析师预期

* 财务长称,经销商推迟PC采购,等候微软发布最新Windows操作系统

* 戴尔股价盘後下挫3%

路透8月21日电---美国第二大个人电脑制造商戴尔(Dell)DELL.O警告下半年将"具挑战性",因客户减少电脑采购,以待微软在今年年底推出Windows 8操作系统.该消息拖累戴尔股价在盘後交易中下挫3%.

戴尔周二预测,会计年度第三季营收将比前季下滑2-5%,至138-142亿美元之间,不及华尔街分析师预期的148.5亿美元.

"人们已经预料到他们会调降财测数据,但我认为与预期相比,他们降低财测的程度十分严重,"Cross Research分析师Shannon Cross说.

戴尔财务长Brian Gladden在采访中称,公司下调对会计年度第三季的财测,部分是因为其预计在微软(MSFT.O)最新版的Windows操作系统於10月发布之前,经销商会在暂停从戴尔购买新电脑.

备受期待的微软新版操作系统专为平板电脑设计,分析师称将为戴尔、惠普(HPQ.N)和联想(0992.HK)等个人电脑制造商提供一个从苹果(AAPL.O)iPad手中夺回市场份额的机会.

"Windows 8平板电脑面市後,就能确定他们是否能够提高增长率,"Cross称.

戴尔公布第二季营收145亿美元,低於汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预估146.4亿美元.

戴尔股价在盘後交易中跌至11.98美元,Nasdaq收盘价报12.34美元.

戴尔的市场份额一直在流失,目前还要应对宏基(2353.TW)和联想等亚洲厂商的竞争.

今年5月,戴尔曾发出警告,全球科技支出下降的速度比预期还要快.(完)

--编译 肖群英/吴云凌/李春喜;审校 徐文焰/张荻

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