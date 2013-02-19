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国际财经 | 2013年 2月 20日 星期三 07:22 BJT

戴尔第四季营收下滑11% 消费者业务萎缩

路透旧金山2月19日 - 电脑制造商戴尔DELL.O周二公布,第四季营收下滑11%,受消费者业务萎缩拖累.投资人权衡创办人Michael Dell私有化的提议.

Michael Dell同私募股权基金Silver Lake以及软件巨擘微软(MSFT.O)携手,提出以每股13.65美元将戴尔私有化,交易规模达到244亿美元,但至少四个大股东有异议.

戴尔公布,第四季营收降至143亿美元,略高于分析师预估的141.2亿美元.

戴尔公布第四季GAAP每股盈利为0.30美元,非GAAP每股盈利为0.40美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计戴尔第四季每股盈利为0.39美元.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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