戴尔获利锐减 私有化争夺战正酣

* 财报再度令人失望，收购战鼓频催

* 股价持稳，尽管获利骤减79%

* 未提出财测，因正处于私有化进程

路透旧金山5月16日 - 戴尔DELL.O公布季度获利锐减79%，因个人电脑销售持续萎缩；美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)及戴尔创办人目前正陷入收购该公司的争夺战。

如此令人失望的财报结果让创办人戴尔的压力更形沉重。戴尔打算以244亿美元将这家全球第三大个人电脑制造商私有化，他称将把这家公司从主要从事于电脑制造的业者转型成为提供企业运算服务的公司，而这过程最好避开大众的检视。

反映公司重心转变，戴尔周四称来自企业解决方案、服务及软件事业的营收跳升12%至55亿美元，整体营收则是下滑2%；其包含个人电脑销售的“末端用户运算部门”营收下滑9%。

为了扩大企业服务事业，并与地位更形稳固的竞争对手如IBM(IBM.N)及惠普(HPQ.N)等同业竞争，戴尔正在研发及销售上进行大量投资，藉以留住客户。

不过伊坎及大股东Southeastern Asset Management认为戴尔提出的私有化方案，对于一个试图成为企业运算服务界大腕的公司而言价格过低；他们正在提出新的领导阶层及额外的现金或股票方案给股东。

“硬件利润率很差，一般而言戴尔发起私有化应该会获得支持，”Morningstar分析师Carr Lanphier表示，”但他同时也采取积极订价策略以赢取重要合约。”

“这不是搞定事情的办法。”

**未来方向**

伊坎和戴尔对于公司走向的论战，突显出个人电脑(PC)产业前景的不确定性；PC产业享有超过10年以上的高度成长，但智能手机及平板电脑的兴起终结了PC的辉煌时代。

在21世纪初期还被誉为是创新典范的戴尔，如今在面对成本更低的亚洲竞争对手及苹果(AAPL.O)等移动硬件制造商上节节败退。

财务长Brian Gladden表示，“我们第一季在建立企业解决方案事业上颇有进展，并已采取行动改善我们在重要领域的竞争地位，特别是在末端用户运算事业方面，而这影响了获利能力。”

依公认会计原则(GAAP)计算的利润率为19.5%，上年同期为21.3%，因营业费用增加12%。

净利从上年同期的6.35亿美元降至1.30亿美元。排除特定项目后的净利大减51%制3.72亿美元，每股获利(EPS)为0.21美元，上年同期分别为7.61亿美元及0.43美元。

这也远低于市场预估的0.35美元。

该公司会计年度第一季营收下滑至141亿美元，但高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的135亿美元。

公司表示无法提供财测，因正在进行创办人所提出的私有化。

戴尔周四盘后股价下跌0.03美元至13.40美元，常规交易时段收报13.43美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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