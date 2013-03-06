戴尔最大独立股东要求公开账目 反对私有化声音趋强

东芝股东批准拆分芯片业务 为出售铺平道路
路透东京3月30日 - 日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售这块优质业务铺平道路。
路透3月5日 - 全球第三大个人电脑(PC)制造商--戴尔DELL.O的最大独立股东Southeastern Asset Management要求戴尔公开账目，表明其将更积极地反对公司创始人Michael Dell提出的逾240亿美元私有化要约。
Southeastern代表其最大客户Longleaf Partners Fund要求戴尔公开“直接的信息”。Southeastern等投资者表示，Michael Dell和私募股权公司Silver Lake的收购出价严重低估了公司的价值。
由激进投资者Mason Hawkins管理的Southeastern亦批评戴尔高管在2月财报电话会议上对该交易默不作声。该公司在周二提交的监管文件中附带致戴尔的一封信，指责戴尔强调个人电脑销售下滑，却对信息技术服务部门的增长视而不见，以证明其出价低的合理性。
Michael Dell联合Silver Lake Partners和微软(MSFT.O)欲以每股13.65美元的价格买断戴尔股份，但遭到至少四名最大投资者的反对。
由Southeastern牵头的数名股东已表示将投票反对这宗交易。这些股东对戴尔的持股比例接近14%，Southeastern包括期权在内的持股超过8%。戴尔第三大股东T. Rowe Price也扬言反对该交易。
戴尔发言人David Frink周二称，“公司将考虑Southeastern AssetManagement索要戴尔股东名单和其他股东相关信息的要求，并将及时回复。”(完)
(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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