《独家新闻》独立股东Southeastern对戴尔私有化交易不满

路透2月7日 - 两名知情人士称,电脑制造商戴尔 最大的独立股东Southeastern Asset Management对戴尔公司表示,244亿美元的私有化交易低估了公司价值.许多投资者都对这项交易感到不满.

消息人士周四透露,Southeastern曾私下对戴尔表示,创始人兼执行长Michael Dell牵头一财团每股13.65美元的出价让其"感到不安",认为戴尔每股价值20美元.

但消息人士称,该收购财团并不打算提高当前报价.他们表示,收购方指望股东最终意识到,对戴尔来说,没有其它更好的选项存在.

Southeastern没有回复请求置评的电话.其持有戴尔7.5%的股份,是总部位于田纳西州Memphis的一家基金公司.

收购财团代表拒绝发表评论,该财团还包括私募股权公司Silver Lake Partners以及微软.未能立刻联系上戴尔置评.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)