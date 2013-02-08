《独家新闻》独立股东Southeastern对戴尔私有化交易不满

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
路透2月7日 - 两名知情人士称,电脑制造商戴尔 最大的独立股东Southeastern Asset Management对戴尔公司表示,244亿美元的私有化交易低估了公司价值.许多投资者都对这项交易感到不满.
消息人士周四透露,Southeastern曾私下对戴尔表示,创始人兼执行长Michael Dell牵头一财团每股13.65美元的出价让其"感到不安",认为戴尔每股价值20美元.
但消息人士称,该收购财团并不打算提高当前报价.他们表示,收购方指望股东最终意识到,对戴尔来说,没有其它更好的选项存在.
Southeastern没有回复请求置评的电话.其持有戴尔7.5%的股份,是总部位于田纳西州Memphis的一家基金公司.
收购财团代表拒绝发表评论,该财团还包括私募股权公司Silver Lake Partners以及微软.未能立刻联系上戴尔置评.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。