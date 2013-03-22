《独家新闻》戴尔下周料披露最大独立股东曾有意加入私有化交易--消息

路透纽约/波士顿3月21日 - 据两位熟悉情况的消息人士，戴尔 下周有可能披露，最大独立股东Southeastern Asset Management最初曾表达过有意加入杠杆收购，但目前Southeastern对交易持反对意见。

在1月29日，也就是创始人Michael Dell和私募股权机构Silver Lake Partners公布244亿美元的收购要约前一周，Southeastern Asset Management与律师曾同戴尔公司的一位独立董事Alex Mandl会面。这位独立董事是负责评估公司战略决策特别委会员的成员。与会的还有该委员会的法律顾问Debevoise & Plimpton LLP。

一位熟悉戴尔收购提案文件的知情人士称，Southeastern Asset Management曾在会议上表示，有兴趣加入杠杆收购交易并保留在戴尔的控股。Southeastern目前拥有戴尔8.5%的股份。而戴尔的收购提案文件预计最早将在下周一公开。

一位消息人士说，Southeastern亦表示将反对报价每股在14至15美元之间、且未允许大股东参与的收购。此次收购交易于2月5日公布，报价为每股13.65美元。

戴尔和Southeastern的代表均拒绝置评。自收购交易公布以来，Southeastern一直公开声明戴尔的估值至少在每股24美元。该公司亦在试图说服其他股东也反对此次收购案。

熟悉戴尔阵营的人士称，收购交易文献料显示Southeastern眼下准备设法停止这项交易。

接近Southeastern的人士引用2月8日公司致戴尔董事会的一封公开信作为例证。信中表示，Southeastern料会认可“当前股东能够选择继续参与新公司的私有化要约...但不幸的是，Silver Lake交易提案明显无法满足这一要求。”(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)