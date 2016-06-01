美国法院判定戴尔私有化价格较公允交易价格低22%

路透特拉华州威明顿5月31日 - 一位特拉华州法官周二裁示，戴尔(Michael Dell)与私募基金业者SilverLake Partners在2013年将戴尔(Dell Inc)以249亿美元私有化时，对公司的价值低估约22%，恐怕要向那些当初反对该交易的投资人支付数千万美元。

这项裁决对于专业对冲基金而言是一大胜利，这些对冲基金越来越多地试图利用估值诉讼从合并案中取得更多利益；该裁决结果适用于大约550万股戴尔股票。

这类诉讼允许那些反对某项交易的投资人提出控告，并要求一名特拉华法官确定一个公允交易价格。

投资大亨伊坎(Carl Icahn)呼吁戴尔股东投票反对私有化交易，并就公允估值提出诉讼。起初有约4,000万股参与估值诉讼，但之后多数股票因为程序性因素而退出。

在周二的裁决中，副大法官Travis Laster称公允估值应该是每股17.62美元，而非交易价格每股13.75美元。

若加计利息，那些参与估值诉讼的投资人每股将可换得20.84美元。

戴尔投资人举证指出，公允估值应该为每股28.61美元，如此一来将导致戴尔(Michael Dell)及Silver Lake得多拿出数亿美元。私有化收购方所提出的公允价格为每股12.68美元。

戴尔及一名代表股东的律师Stuart Grant拒绝置评。针对周二的裁决仍可进行上诉。(完)