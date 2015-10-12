戴尔提出每股27.25美元现金外加VMware特别股票收购易安信

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月9日 - Re/code报导，戴尔提出以每股27.25美元的现金，外加云软件公司VMware Inc (VMW.N)的特别股票，收购数据储存公司易安信EMC.N。
Re/code援引知悉磋商情况的消息人士的报导称，特别股票加上现金，将使得每股出价高于30美元。该特别股票将“追踪”易安信未持有的两成VMware的价值。
每股30美元的出价将使该交易金额达到约584亿美元。
分析师认为其收购价至少是每股30美元。
Re/code报导，戴尔执行长Michael Dell周五已在纽约与摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)等银行高层会晤。
报导并称，戴尔正要求银行提供一系列过桥贷款，这些贷款在之后将转换为高收益债券，并进而在合并后公司换成股票。
根据报导，数家银行正在研究该计划的可行性。
易安信股价在周五美股盘后交易上涨4%。
目前未能立即取得易安信和戴尔置评。(完)
(编译 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。