日本NTT Data同意出资30亿美元收购戴尔旗下IT服务部门

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月27日 - 日本NTT Data (9613.T)周一表示，同意出资逾30亿美元收购戴尔(Dell Inc.)信息技术(IT)咨询部门，藉此扩大涉足北美市场并充实其服务业务。
这一交易将使戴尔得以削减430亿美元债务中的一部分，该公司此前以现金加股票的方式收购数据存储公司易安信(EMC Corp)EMC.N，交易规模接近600亿美元。
NTT Data是全球最大技术服务公司之一，亦将通过这一交易更大范围地涉足美国市场，NTT Data希望在美国的医疗保健IT、保险及金融服务咨询方面大展拳脚。
根据路透去年12月报道，知情人士称，美国私募股权投资公司KKR & Co LP、 Thoma Bravo LLC和Vista Equity Partners Management LLC正在竞购价值40亿美元的戴尔资产。
上述三家私募股权投资公司当时正在竞购戴尔旗下的Quest Software以及SonicWall。Quest Software主要从事信息技术管理，SonicWall主要从事电子邮件加密以及数据安全业务。
此外，路透2月12日报道称，NTT Data正在就收购戴尔旗下信息技术咨询部门Perot Systems进行排他性磋商，不过当时双方在收购价格方面依然存在分歧。(完)
(翻译 张荻； 审校 陈宗琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
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