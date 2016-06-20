独家：Francisco和Elliott接近收购戴尔软件部门--消息

路透6月20日 - 三位知情人士称，收购企业Francisco Partners及维权对冲基金Elliott Management Corp旗下私募股权部门以20多亿美元收购戴尔(Dell Inc.)软件部门的交易谈判进入尾声。

去年10月戴尔以670亿美元收购存储设备制造商易安信电脑系统 EMC.N后，分拆软件资产将帮助戴尔把精力重新放在科技资产组合上。

消息人士称，戴尔目前寻求出售几乎所有的软件资产，包括协助信息技术管理的Quest Software、以及电邮加密和数据安全供应商SonicWall。

其中一位消息人士补充道，专注于以云技术为基础的软件整合公司Boomi将被戴尔保留。这部分资产规模较小。

消息人士表示，协议最早可能将在本周达成，但警告谈判仍有可能破裂。

这些消息人士要求匿名，因为谈判属于机密。戴尔拒绝置评，Francisco Partners和Elliott则未立即回复置评要求。(完)