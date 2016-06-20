独家：Francisco和Elliott接近收购戴尔软件部门--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月20日 - 三位知情人士称，收购企业Francisco Partners及维权对冲基金Elliott Management Corp旗下私募股权部门以20多亿美元收购戴尔(Dell Inc.)软件部门的交易谈判进入尾声。
去年10月戴尔以670亿美元收购存储设备制造商易安信电脑系统 EMC.N后，分拆软件资产将帮助戴尔把精力重新放在科技资产组合上。
消息人士称，戴尔目前寻求出售几乎所有的软件资产，包括协助信息技术管理的Quest Software、以及电邮加密和数据安全供应商SonicWall。
其中一位消息人士补充道，专注于以云技术为基础的软件整合公司Boomi将被戴尔保留。这部分资产规模较小。
消息人士表示，协议最早可能将在本周达成，但警告谈判仍有可能破裂。
这些消息人士要求匿名，因为谈判属于机密。戴尔拒绝置评，Francisco Partners和Elliott则未立即回复置评要求。(完)
(编译 许娜；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。