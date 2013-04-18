德勤：内地房企寻求赴港上市拓融资渠道

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透香港4月18日 - 尽管在严厉调控下，中国的房地产开发商近年的收入持续录得增长，但德勤(Deloitte)指出，开发商正面对财务成本趋升，流动性下降的挑战，尤其是开发商近年较多采用信托融资，于未来一两年将要陆续偿还，促使一些中型开发商寻求在香港上市拓融资渠道。
德勤中国全国房地产行业主管何锦荣在记者会上称，过去两个月他已先后跟大约10家有意来港上市的内地房企会面，它们主要为中型房地产商，冀借助香港的平台取得国际资金及方便发债。
“大型的房地产商大部份已上市，不少中小型地产商为了解决信托(贷款)问题，希望能在海外上市集资，方便日后发债以处理其国内的债务。”何锦荣说。
“假如它们未能上市，行业可能会出现整合，可能需要‘白武士’来拯救。”他称。
他并指出，过往有意来港上市的内房公司主要以住宅开发为主，惟近期所见，有部份从事酒店营运的房企有意赴港上市，他相信因这市场不受政策打压，或会较易为投资者所接受。
德勤今天发表了对168家在中国和香港上市的内地房企于2010年和2011年的主要财务指标进行分析的研究，并将部份已公布2012年度业绩的房企的相关数字进行比较。结果发现，内房公司的市值、收入和净利润率都呈向上趋势，但股本回报率、流动比率、速动比率及资本负债比率等均在上升。
“内地房企过去几年实现资本和销售额正增长，但这不意味着未来一片乐观。房企仍将面临增长放缓、盈利能力下降、流动性降低和负债率走高等多重压力。”德勤指出。
何锦荣表示，由于货币政策收紧，2011年中国房地产企业的财务支出大幅上涨44%。2009年以来支付高额地价的影响，将由2012年开始陆续显现，将严重影响到它们的盈利能力。
另一方面，近年多家大型内地开发商在香港收购壳公司，包括万科(000002.SZ)、招商地产000024.SZ、金地(600383.SS)、中粮地产(000031.SZ)、大连万达等，惟迄今这些“母公司”当未对香港的壳公司有大动作或注资行动。
德勤中国财务谘询服务合伙人邝炳强称，这是由于受法规所限，收购壳公司后有两年的注资限制，否则可能被视作新上市。但内房公司在港设立海外平台，将方便它们日后融资，扩阔取得海外资金的渠道。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
路透4月3日 - 据两名消息人士称，中国海航集团和Apollo Global Management 考虑竞购德国运输融资提供商北方银行(HSH Nordbank)。