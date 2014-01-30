德勤超过普华永道成为全球最大会计公司--IAB

路透伦敦1月29日（记者 Huw Jones） -《国际会计公报》（IAB）调查显示，面对与日俱增的费用压力和加强竞争的各种新规，德勤超过普华永道成为全球按营收计最大的会计公司。

IAB称，德勤、普华永道、毕马威和安永这四大会计公司仍是该行业的主导，掌控着三分之二以上的市场份额，让德豪（BDO）和均富（Grant Thornton）等市占率总计只有33%的中型会计公司相形见绌。

德勤报告去年收费收入为324亿美元，略微超过普华永道的320亿美元，安永排名第三为259亿美元，毕马威则为234亿美元。

德勤可能只是暂时领先，因为普华永道收购博斯（Booz & Co）的交易正在等待监管机构批准，后者有望为该公司带来逾10亿美元的收入。

上述四大会计公司与中型会计公司之间的营收差距依然巨大，德豪去年的收入总计为64亿美元，均富为45亿美元。

IAB调查对象为全球50大会计公司。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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