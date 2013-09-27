德勤：中国制造业正面临寒冬

路透上海9月27日 - 全球知名会计师事务所德勤中国制造业全景追踪报告称，随着中国经济增长放缓，加之全球经济尚未完全恢复活力，国内制造业正面临寒冬季节，不过7月已出现缓慢回升，预计这一缓慢回升的态势将在下半年延续。

德勤中国制造业主管合伙人董伟龙表示：“近期，稳增长的呼声日益提高，政府可能会在今年下半年出台一系列支撑经济发展的举措。由此，尽管整体市场依然存在一定的不确定性，但预计工业增加值以及GDP的增速会有一定程度的提升。”

7月份官方制造业采购经理人指数（PMI）达到50.3，超出了市场预期，8月继续升至51。据路透最新调查，9月中国官方PMI有望升至51.5，若此，将是该指数连续第三个月回升，且为2012年4月以来最高水准。

报告同时提出一些制造业所可能面对的挑战。首先，在新一届政府积极引导市场进行结构调整的经济政策理念指引下，中央银行不会再过度增加流动性投放以刺激经济，由于制造业的新增投资多以银行贷款为主，银行资金流动性的宽松与否将在相当程度上影响制造业的新增投资，因此，下半年制造业总体资金情况将稳中偏紧，新增投资会较为谨慎，资金成本可能也会有所提高。

另一方面，受人民币持续升值及全球经济复苏缓慢的影响，中国的出口在这段时间一直表现较差，6月份出口同比降低3.1%，7月份虽然增速恢复到5.1%，但市场对此并没有达成一致。政府积极提高居民可支配收入是推动国内消费增长的最重要因素。但受制于高房价、社会保障体系的缺失以及居民储蓄习惯等因素的影响，预计下半年社会消费品零售总额增速会稳步提高，但增速有限。

从国家政策和政府的支持层面看，目前产业政策倾向于信息消费、节能环保、新能源、海洋工程、铁路及城市基础设施建设，从而有望带动该类上游相关制造行业的增长与复苏。

基于734家上市公司的样本，该报告跟踪分析了51个制造业细分行业的季度增长表现，及其背后的市场驱动因素。报告相对看好光学组件、显示器件、电机、珠宝首饰、航空航天设备和环保设备这些制造业细分行业的发展。

而与此同时，纺织服装设备、商用载货车、工程机械、船舶制造和重型机械等制造业行业将受到经济不景气、产能过剩和缺乏核心竞争力的影响，前景不容乐观。

德勤中国制造业管理咨询合伙人张天兵指出：“部份行业造成负增长的原因较为复杂，但并不代表这些行业中的企业就没有发展机会。企业应该考虑调整产品组合、提升运营效率来增加收入、削减成本，同时应该关注通过收购兼并引导行业整合的机会，从而在市场周期的低迷阶段增强行业地位。”（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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