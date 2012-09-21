德勤中国50强持续增长力未减

路透上海9月21日电---尽管今年全球和中国经济均在减速运行,但刚公布的德勤高科技高增长中国50强中,整体入选企业三年营收平均累计增速与去年相仿,验证国内一些优秀企业的持续增长能力未减.

今年榜单中,因国内网络用户的快速成长及移动互联网趋势,使得互联网及新媒体入选企业占比较去年明显增长;而中国推行资源节约型的政策,亦令清洁技术和新能源的入选企业上升.

德勤中国科技、传媒和电信行业合伙人周锦昌表示,"在今年的评选中,互联网和新媒体上榜企业占比上升相当快,与当前移动互联网和文化创意产业兴起的大势是比较吻合的."

主营中高端名牌网上特卖的唯品会(VIPS.N)以近三年营收累计增长率79.98倍名列榜首,该公司3月在美国纽交所上市,是今年来唯一在美上市的中国公司.中国最大的页面网游运营商--趣游科技和移动视频服务提供商中传集团分列榜单第二和第三名,近三年营收累计增长率分别为62倍和45倍.

国内最大网上箱包B2C公司麦包包和网游发行企业北京智明星通科技公司位居第四和第五位,近三年累计增长率亦超过20倍.今年50强企业的近三年营收平均累计增长率为9.96倍.

去年德勤中国50强的榜首是1号店,近三年营收累计增速高达192倍.不过去年50强近三年营收平均累计增长率为11.86倍.

根据德勤对高增长企业首席执行官的调查报导,约有74%企业未来18个月内有融资计划,其中融资3亿元人民币以上的占比为15%,融资主要用途为更新技术与扩大生产,这符合成长型企业发展特点.

参与调查的95%企业的资金来源为企业经营现金流,该比例较去年调查时的85%略有提升.

中国有不少机构举办高成长企业年度评选,例如德勤、安永和清科.不过与被投资界誉为"投资圣经"--美国《红鲱鱼》杂志评选相对接近的是德勤高科技高成长中国50强,他们只从高科技公司中挑选营收成长最快的企业.

自2005年推出德勤中国50强以来,已涌现出一批类似腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、阿里巴巴等优秀的入选企业.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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