德勤未来三年将向中国等11个战略市场投资7.5亿美元

路透上海6月11日电---全球最大会计暨顾问公司--德勤有限公司(DTTL)宣布,将於未来三年向中国等11个战略市场投资总计7.5亿美元,这是先前一项总计5亿美元并为期三年的战略市场投资计划(2010-2012财年)的延续.

该公司新闻稿称,这项多年期投资项目将重点在全球11个战略市场展开,它们分别为非洲、巴西、中国、独联体(CIS)、德国、印度、日本、韩国、中东、东南亚和土耳其.其中有4亿美元投向包括中国、印度、日本、韩国和东南亚在内的亚洲市场,超过2.5亿美元用於欧洲和中东市场.

该投资计划旨在拓展精选战略市场的客户服务和行业能力、加强优秀人才的招聘和任用,并推进创新服务和多领域服务,因此投资中的75%(5.5亿美元)计划用於招聘、任用和发展人才.

德勤有限公司全球副首席执行官戴瑞森先生表示,"中国企业正成为越来越重要的全球经济增长推动力,德勤网络致力於加强其在中国以及中国企业所拓展到的市场的服务能力."

德勤成员所遍及全球逾150个国家,旗下约有18.2万专业人士.而德勤在大中华区设立了21个办事处,拥有13,500名员工.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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