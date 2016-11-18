德勤主席称将持续“大举”投资英国 并无计划撤出

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透利马11月17日 - 德勤(Deloitte Touche)全球主席周四对路透表示，德勤将持续投资英国，并没有撤出的计划。此前有媒体报导表示，若英国退欧后对移民的立场过于严格，德勤可能将业务迁移。
“我们在英国仍有相当大的基础，我们对于自身的英国传统相当自豪，”David Cruickshank在秘鲁举行的亚太经合组织(APEC)年会的间隙表示。
“(英国退欧)正好说明英国在国际贸易与国际业务方面都必须有极好的表现，而我们的努力正是在这些方面。因此我们将持续大举投资英国。”
本周稍早，德勤顾问所写的内部备忘录外流，其中表示英国对退欧并无整体策略，这引发英国政府的批评。
Cruickshank表示还没看过这份备忘录，他之前曾任英国德勤主席。
英国德勤执行长David Sproul周四对Sky News表示，若英国对移民设限，德勤将准备把作业移出英国。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)之前已表示，她必须依据英国民众的意愿行事，加强控制。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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