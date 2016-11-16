焦点：德勤备忘录显示英国没有退欧整体方略 政府称之无可信度

2016年6月19日，英国伦敦，英国公投在即，亲欧派在议会广场举着英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦11月15日 - 据一份泄露给媒体的德勤(Deloitte Touche)备忘录显示，英国并没有退出欧盟(EU)的总体策略，而且首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)内阁存在分歧，可能导致英国要迟六个月才能确定清晰的退欧谈判立场。不过，英国政府称这份备忘录没有可信度。

这份由德勤咨询师撰写的备忘录被泄露给了英国泰晤士报。该报称，这份备忘录是为支持特雷莎·梅及其内阁的政府部门所准备的。而英国政府与德勤均否认这种说法。德勤表示，并未受政府委托撰写备忘录。

报告让人感到英国政府正处在无序状态下：特雷莎·梅试图把一些退欧的关键问题掌握在自己手中，她手下的资深大臣们意见分歧，行政部门一片混乱。

根据日期为11月7日、由英国泰晤士报所刊出的文件，“首相本身在做出决定和解决事情的细节方面正在迅速建立声望，而这不太可能持续。”

“随着英国和欧盟政治情势的发展，或许要六个月后才能对优先顺序/协商策略形成看法，”这份名为“退欧最新报告”的文件表示。

特雷莎·梅发言人表示，德勤主动提供备忘录，但与政府亳无瓜葛，既无可信度、也不正确，因为政府的确有退欧计划。

“我们的确有计划，因此我据理力争，”特雷莎·梅发言人士对记者表示。该发言人士表示，德勤在利用该报告招揽业务。

德勤表示，该备忘录最初是打算供内部使用，并非是受政府所委托，而且书写时也没有任何政府部门提供信息。报告是供德勤内部还是政府内部使用，还不清楚。

但对政府如此失序的描述，凸显6月23日退欧公投所衍生的混乱程度，以及退欧前景所面临的诸多不确定性。

一如退欧公投，特朗普在美国总统大选意外胜出，显示出各种假设骤然翻盘的速度，令政府、投资者与企业高管毫无头绪。

英镑兑欧元一度下挫1.3%，至0.8707英镑，之后回升至0.8640。英镑兑美元也跌逾0.5%，报1.2415美元。

**缺乏共同策略**

该备忘录表示，当局并未产生一套共同策略，部分是由于政府内部意见分歧，另一方面也是因为欧盟的政治情势演变--法国与德国都将于2017年举行大选。

根据备忘录，特雷莎·梅内阁出现分歧，之前支持退欧的外交大臣约翰逊、国际贸易大臣福克斯和脱欧事务大臣戴维斯为一派，希望留欧的财政大臣哈蒙德和商务大臣Greg Clark则为另一派。

备忘录称，特雷莎·梅的优先任务是政治生存，并让保守党团结起来，而非商业或经济考量。

“工业领域有两个不满的看法：第一，政府的优先任务仍是其政治生存问题，而非经济，”该备忘录称。

“第二，不会很快就有明晰的经济上的退欧策略，因为正在根据具体情况逐步研究制定策略，而且具体决定由政府作出。”

该备忘录还称，工业领域的“主要机构”可能“拿枪对着政府的头”，以获得与日产汽车获得的不会受到退欧冲击类似的保证。(完)