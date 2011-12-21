美国审计监管机构发现德勤更多审计问题

英特尔在白宫宣布对亚利桑那州工厂投资70亿美元
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透12月20日电---美国审计行业监督机构在一项检查中发现,会计巨头德勤(众信, Deloitte Touche)存在许多缺点.
根据公众公司会计监督委员会(PCAOB)周二公布的2010年检查报告,在58项审计工作中有26项有问题.
这项数据高於2009年时PCAOB对德勤的检查报告,当时PCAOB在其73项审计案中发现15件有问题.
PCAOB表示,发现德勤在对上市企业的审计工作中存在许多问题,包括未能取得足够且合适的审计证据来支撑审计意见,也未能测试某些控管制度.
德勤是全球四大会计及审计事务所之一,该公司表示已采取行动处理PCAOB点出的每一个问题.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月8日 - 英特尔(Intel)选择在美国白宫椭圆形办公室宣布，对此前搁置的亚利桑那州工厂投资70亿美元；并称该工厂建成运营后将创造3,000个工作岗位。
路透芝加哥2月8日 - 代表美国谷物和乙醇生产商的三个行业组织本周敦促白宫和美国贸易官员，要优先处理行业针对中国向美国乙醇和干玉米酒糟饲料征收进口关税的指控。
路透伦敦2月8日 - 英国央行副总裁康利夫对削弱全球金融危机之后颁布的银行业规则的举动发出警告。在特朗普赢得美国总统大选后，这些规则受到新的审视。