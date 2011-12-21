美国审计监管机构发现德勤更多审计问题

路透12月20日电---美国审计行业监督机构在一项检查中发现,会计巨头德勤(众信, Deloitte Touche)存在许多缺点.

根据公众公司会计监督委员会(PCAOB)周二公布的2010年检查报告,在58项审计工作中有26项有问题.

这项数据高於2009年时PCAOB对德勤的检查报告,当时PCAOB在其73项审计案中发现15件有问题.

PCAOB表示,发现德勤在对上市企业的审计工作中存在许多问题,包括未能取得足够且合适的审计证据来支撑审计意见,也未能测试某些控管制度.

德勤是全球四大会计及审计事务所之一,该公司表示已采取行动处理PCAOB点出的每一个问题.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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