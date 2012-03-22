德勤确认辞任大庆乳业审计师

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透香港3月22日电---德勤.关黄陈方会计师行(Deloitte Touche Tohmatsu)周四表示,已辞任中国大庆乳业(1007.HK)的审计师.该企业今早开盘前发布停牌公告称将宣布相关消息.
这也是不到一周来,第二家中国民营企业出现审计师辞任的现象.
德勤透过邮件向路透证实上述讯息.停牌前大庆乳业股价报1.68港元,过去一个月来跌6.07%,而本周三个交易日即下跌了17%.
总部在中国黑龙江省的大庆乳业今日盘前在联交所公告,因宣布一项与核数师辞任有关的股价敏感讯息而停牌.
中国童装业者博士蛙控股(1698.HK)上周四亦称,德勤因"对於财务报表中普遍出现的事项感到担忧"等原因辞任,公司因此将无法在3月底前公布年度业绩.此消息令博士蛙股价大泻近35%後停牌迄今,也重燃对於中国民营企业财报的忧虑.
根据公司网站,大庆乳品公司成立於1970年,主要生产"大庆"、"爱美乐"、"仕加"等品牌婴幼儿奶粉以及"庆乳"冰品.(完)
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--记者 郭经伟/李珊珊; 审校 乔艳红
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