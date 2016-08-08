达美航空遭遇电脑系统网络中断 全球多架航班延误

路透8月8日 - 达美航空公司(DAL.N)周一遭遇其所称的“重大的全系统网络中断”，造成全球多架航班延误，并称技师正在尽快解决电脑问题。

达美在声明中称，等待起飞的航班被延误，但飞行途中的航班均正常运行。

“达美遭遇了电脑故障，影响到了早间航班，”达美称。

“我们的系统全面宕机了。希望不会宕机太久，”达美在推特上称。

一名在伦敦工作的达美航空发言人称，本次电脑系统中断影响到了全球航班。(完)