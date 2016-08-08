达美航空遭遇电脑系统网络中断 全球多架航班延误

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透8月8日 - 达美航空公司(DAL.N)周一遭遇其所称的“重大的全系统网络中断”，造成全球多架航班延误，并称技师正在尽快解决电脑问题。
达美在声明中称，等待起飞的航班被延误，但飞行途中的航班均正常运行。
“达美遭遇了电脑故障，影响到了早间航班，”达美称。
“我们的系统全面宕机了。希望不会宕机太久，”达美在推特上称。
一名在伦敦工作的达美航空发言人称，本次电脑系统中断影响到了全球航班。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。