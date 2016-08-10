达美航空预计在周三恢复正常运营

德国经济部报告称未来几个月经济将继续上行势头
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
路透8月10日 - 达美航空(DAL.N)称预计在周三回复正常运营。周一该航空公司电脑系统受到停电影响，导致过去两天逾1,600个航班被取消。
达美还称，预计周三一早将取消约90个航班，稍晚将恢复正常运营。
“我们...正努力在明天中午之前恢复正常运营，”达美负责运营和客户中心的高级副总裁Dave Holtz周二稍晚在公司网站的近况更新上称。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
今年第一季经济成长率为较高的0.6%，这一反应在就业水平上，经济各行业几乎都创造了新就业。经济部预计未来三个月，经季节调整后失业人口将持续下降。
路透东京5月15日 - 美国西部数据(WD)已经寻求国际仲裁，以阻止合资伙伴日本东芝在未经其同意的的情况下出售芯片业务。这可能干扰东芝急需的资本注入。
路透印尼努沙杜瓦5月15日 - 来宝资源(Noble Resources)首席煤炭分析师周一指出，随着生产增加，预计今年全球煤炭市场供应过剩幅度将达到1,600万吨。