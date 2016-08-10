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国际财经 | 2016年 8月 10日 星期三 17:58 BJT

达美航空预计在周三恢复正常运营

路透8月10日 - 达美航空(DAL.N)称预计在周三回复正常运营。周一该航空公司电脑系统受到停电影响，导致过去两天逾1,600个航班被取消。

达美还称，预计周三一早将取消约90个航班，稍晚将恢复正常运营。

“我们...正努力在明天中午之前恢复正常运营，”达美负责运营和客户中心的高级副总裁Dave Holtz周二稍晚在公司网站的近况更新上称。(完)

(编译 王琛；审校 张明钧)

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