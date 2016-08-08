达美航空称亚特兰大停电引发电脑系统停摆

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林8月8日 - 达美航空(DAL.N)发布新闻稿指出，稍早出现大规模电脑系统问题，是因为亚特兰大地区停电。
这场停电造成达美航空全球各地航班延迟，机场屏幕和达美网站都没有办法显示最新航班状态讯息。
“亚特兰大自美东时间2点38分(0638GMT)起停电，已经冲击达美电脑系统及全球各地运营，导致今日航班延迟及取消，”达美表示。
“达美的资讯科技小组正努力解决问题，”达美称。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。