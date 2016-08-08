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时事要闻 | 2016年 8月 8日 星期一 19:27 BJT

达美航空称亚特兰大停电引发电脑系统停摆

路透柏林8月8日 - 达美航空(DAL.N)发布新闻稿指出，稍早出现大规模电脑系统问题，是因为亚特兰大地区停电。

这场停电造成达美航空全球各地航班延迟，机场屏幕和达美网站都没有办法显示最新航班状态讯息。

“亚特兰大自美东时间2点38分(0638GMT)起停电，已经冲击达美电脑系统及全球各地运营，导致今日航班延迟及取消，”达美表示。

“达美的资讯科技小组正努力解决问题，”达美称。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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