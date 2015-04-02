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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 2日 星期四 11:33 BJT

美国达美航空可接受支付宝付款购票

美国达美航空公司成为美国首家接受通过支付宝付款购买机票的航空公司。支付宝周三声明称，达美航空网站delta.com已开始接受通过支付宝付款购票。支付宝是中国最大的在线支付系统，达美航空此项举措便于中国消费者购买该公司机票。路透

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