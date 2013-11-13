全美航空与美国航空在达成反垄断诉讼和解后 即将完成合并

路透华盛顿/纽约11月12日 -全美航空集团LCC.N和美国航空将允许廉价航空公司更多地使用包括纽约和华盛顿特区在内的六个国内重点机场，以此换取两家公司合并的批准。这宗合并案将诞生全球最大的航空公司。

周二宣布的这项声明了结了一项政府诉讼。此前政府在8月提起诉讼认为，全美航空和美国航空母公司(AMR)应取消合并计划，因为这宗合并将妨碍竞争并导致机票价格上涨。

该和解声明推动AMRAAMRQ.PK股价劲扬逾25%。这项合并是美国航空摆脱持续两年之久破产程序的核心。

两家公司将出让华盛顿特区里根国家机场和纽约拉瓜迪亚国际机场的部分航班起降时段。这两家繁忙的机场容纳能力均有限。

AMR发言人CaseyNorton称，两家航空公司将在里根机场削减近300对起降权中的52对，此举将影响到44个每日离港航班。

两家航空公司同意，在拉瓜迪亚机场减少17对起降权，包括已经转租给西南航空(SouthwestAirlines)(LUV.N)及其子公司AirTran的五对。

政府称，其他廉价航空公司还将在波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶和迈阿密获得更多起降权。

美国司法部官员认为本次和解促进了美国航空业的竞争态势，尽管其影响仅限于全美航空和美国航空每日6,700个航班中的大约112个。

“对这些重要机场的起降权和登机口进行出让具有突破意义，将大幅增强廉价航空公司在整个体系内的竞争力，”司法部反垄断部门首席检察官助理Bill Baer表示。

和解消息公布后，全美航空股价走势振荡，一度短暂升至2007年末以来的高位，但之后回落，终场收高0.25美元或1.07%，报23.52美元。AMR股价涨2.45美元或26.05%至12美元。

投资者追捧廉价航空公司类股，因为上述两家航空公司放弃部分机场起降权将令其受益。西南航空(LUV.N)和JetBlue(JBLU.O)涨幅分别为1.24%和6.11%。

美国政府在其有关竞争影响问题的声明中称，出让里根国家机场和纽约拉瓜迪亚国际机场的起降权将带来“更多额外好处”，尤其是对西南航空和JetBlue来说。

周二这两家航空公司和政府之间达成和解之际，之前确定的最后和解期限11月25日日益逼近，若在此之前不能达成协议，该反垄断案件将交由地区法院审理。

“这是获准合并付出的代价，”航空业顾问George Hamlin表示。“这是完成交易所无法避免的事情。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军/李爽 审校 于春红)

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