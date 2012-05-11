内需不振令中国4月数据一片惨淡 政策选择或锁定稳投资松银根

* 4月工业、投资和消费均低於预期

* 进出口亦放缓,进口接近零涨涨

* 外需低迷同时内需也不振,经济仍在探底过程中

* 抑通胀控制较好,但稳增长任务艰巨

* 政策选项或锁定稳定投资,松动银根

采写: 北京中文部

路透北京5月11日电---最近两日出炉的中国4月宏观数据略显揪心,从外贸到工业、投资和消费一片惨淡.内需不振拖累中国经济仍在下行趋势中运行.抑通胀的目标控制虽好,但稳增长任务更显艰巨.

尽管中国政府着力结构调整而主动降低经济增速,可拉动经济的三驾马车却无一例外慢了下来.业内人士呼吁政府提高政策前瞻性,至于政策选项上有望在稳定投资、放松银行上加力.

"今年经济工作的总基调是稳中求进,但现在连稳都没稳住,更别说进了,估计经济还会继续探底,"中国国际经济交流中心研究员王军称.

他指出,结合4月数据看经济仍在下行中,内需回升依旧缓慢,一季度中国经济见底的判断可能乐观过早,目前中国经济仍处在探底的过程中.

昨日中国公布4月进口增速接近零,已让市场揪心,今日出炉的工业增幅骤减至个位数,更让分析师大呼意外.中国海关昨日公布,4月出口同比增速降至4.9%,进口增速大降至0.3%.

稍早国家统计局数据显示,4月规模以上工业增加值同比增长9.3%,为2009年5月以来最低;社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低;1-4月固定资产投资同比增长20.2%,亦低於预期.

民生证券宏观分析师郝大明指出,4月投资、消费和工业生产同比增速均较3月回落,反映国内需求和经济增长正在下滑.工业增加值下滑幅度较大,房地产投资增速下滑最大,反映出地产调控引起的房地产投资下滑已传导到相关行业.

疲弱的经济数据令中国股市沪综指.SSEC下挫,今日收0.6%,本周累计下滑2.3%,创六周来最大单周跌幅.

海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元和新西兰元兑美元亦下滑,前者一度触及1.0021美元下方的近五个月低位;伦敦布兰特原油期货亦跌逾1美元,最新报每桶111.56美元.

欲浏览4月CPI及食品价格同比涨幅 (link.reuters.com/waf95s)

欲浏览4月贸易数据图表,请点选链接 r.reuters.com/wug28s)

欲浏览中国GDP相关图表,请点击链接(r.reuters.com/zyd67s)

**4月数据偏忧,经济下行未止**

尽管市场人士对中国经济到底在一季度还是二季度见底一直有分歧,但从周五公布的4月份宏观数据综合判断,经济仍在下行趋势中,中国经济仍在探底的观点略占上风.

"经济还在往下走,至少从目前看没有稳住,後续应该会加大预调微调的力度,包括加大投资力度和银根松动,如调降存准,"一位不具名的资深经济学家称.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟也认为,三个数据都不好,特别是工业,让人乐观不起来.经济的底部可能要推迟到二季度出现.

他指出,4月的外贸和工业合起来反映了当前中国内外需都疲弱.投资相对好一点,回落幅度尚小.预计二季度的投资会好於一季度.

昨日惨淡的进出口数据,显然也印证中国内需不振的事实,在抑通胀与稳增长的政策排序中,更突现後者重要性.

王军就指出,进口是反映国内的需求,4月的进口增速接近零,4月份的社会消费品零售总额增幅也低於预期,以及当月的PPI仍在下降通道中,也反映出内需不振,经济形势不容乐观.

东方汇理银行驻香港经济学家Dariusz Kowalczyk表示,昨天的出口数据已经很弱,今天国内需求数字也让人十分失望.零售额同比增幅跌到六年低位的14.1%,说明家庭消费正趋於疲软.

他认为,这些数据也说明二季度起中国经济已进一步减速,所有民间部门的需求都较弱.这也增加了同时在财政政策和货币政策两方面出台刺激措施的压力.

**稳投资、松银根概率加大**

尽管4月工业,消费,投资的数据逊於市场预期,但符合预期的物价回落显然也给政策调控预留空间,稳投资、调降存准的可能性都在加大.

"以往政策过於强调针对性和灵活性,但前瞩性不足,从目前的经济情况看,有必要强调前瞩性,"王军称.

他指出,政策面有松动的必要,尤其在稳定投资方面可能会有一系列举措,包括前期停工的一些重大投资项目重新开工,如铁路,公路建设等,以及十二五规划中要开工的项目等.

美银美林最新研究报告也称,中国4月经济数据低於市场预期,预计政府将会于二三季度间出台措施以刺激经济,包括调降存准率、保障信贷供应、加速新项目上马等.

国家统计局上午公布,中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,环比下降0.1%;工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%.

不过,由於推动物价上涨的因素并未消除,大幅松动银根的可能性并不大,但预调微调却大有空间,包括调降存准,加大公开市场操作力度等.

中国央行昨晚发布货币政策执行报告指出,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险;但同时也承诺,下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称,可以考虑允许扩大银行贷款利率下浮水平.如果可以下浮10%,按一年期基准利率计算就相当於下浮65个基点,比降息一次的25个基点幅度大很多.这对支持实体经济也有实实在在的效果.

昨日贸易数据发布後,摩根大通发布报告预计,中国政府或将在未来月份中进一步出台放松政策,预计存款准备金率将在5月份再次下调50个基点.

Dariusz Kowalczyk也称,"尤其是考虑到当前通胀率较低,我们认为有空间也有需求来放松政策.现在看来,下调存款准备金率的可能性已经很高了,(同时)降息的可能性也在上升."(完)

--撰写 沈燕; 审校 乔艳红

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