今年供需形势总体宽松 部分地区偏紧--发改委

路透北京6月9日 - 中国国家发展和改革委员会周一称，今年电力供需形势总体宽松，部分地区偏紧，电力运行中存在一些新的矛盾和问题；要把居民生活和涉及公众利益的用电摆在第一位全力加以保证。

发改委网站援引发改委副主任连维良在2014年全国电力迎峰度夏工作会议的讲话称，要针对突出矛盾和问题，坚持问题导向，努力保障好电力供应，促进经济社会平稳运行。

“从转变经济发展方式和改善民生的大局出发，统筹兼顾，综合施策，千方百计解决好清洁能源发展和生产运行中碰到的难题。”连维良称。

会议从10个方面对相关工作做了安排部署，包括针对巨大的空调负荷可能导致时段性缺电，完善保电方案，加强运行调节，合理安排停机改造，切实保障好电力供应。

努力防范发生生产事故和大面积停电事故。加大城乡配电网投入力度，积极引进社会资金参与电网薄弱环节的建设改造，着力解决好变压器和线路过负荷、设备老旧等问题，努力化解电网施工中的矛盾，切实改善供电“卡脖子”现象。

深入开展电力需求侧管理，充分利用价格杠杆引导用户移峰填谷，促进电力供应平稳有序。完善清洁能源发展规划和电价政策，健全利益调节机制，加强清洁能源消纳协调，切实用好清洁能源。鼓励尝试分布式光伏发电就近售电，改进并网服务，加强屋顶资源协调，创新运行机制，推动光伏发电又好又快发展。

同时，积极推进电力用户向发电企业直接购电试点，规范交易规则，严格执行国家产业政策和节能减排政策，严禁公用电厂违规转为自备电厂，切实保障公众利益。转变电力运行调节手段和方式，逐步建立社会责任企业制度，对主动承担社会责任的发用电企业给予经济补偿。切实落实煤热价格联动机制，加快完善计量手段和热价政策，改善热电企业的生存环境。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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