丹麦官员称中国雾霾天气催生环保产品商机

丹麦贸易和发展部部长延森周四在结束访华后表示，中国众多城市出现雾霾天气，意外地给全球环保产品贸易带来动力，因为中国急需廉价清洁能源。“我刚从中国回来，见过中方贸易部长，当时他说‘看看窗外，我们需要这个协议’，”延森在对欧盟各国贸易部长讲话前向路透记者表示，“中国家庭需要绿色产品，他们希望子女拥有晴朗的蓝天和新鲜空气”。路透