健康专家呼吁采取紧急整体行动对抗登革热

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
汤森路透基金会曼谷2月25日（记者 Alisa Tang） - 健康专家们周四呼吁采取紧急行动对抗“全球登革热流行病”，并称一些国家今年的病例数料将激增，厄尔尼诺现象是造成这一情况的部分原因。
来自数个组织的专家们敦促当地各国政府支持对抗登革热在亚洲扩散的协同努力，亚洲的登革热发病率是世界最高的。
登革热疫苗倡议组织（Dengue Vaccine Initiative）总监In-Kyu Yoon博士表示，赛诺菲巴斯德的新疫苗Dengvaxia已经在墨西哥、巴西、萨尔瓦多和菲律宾获得批准，这是采取行动呼吁的动力之一；并称其他疫苗也在研发中。
“登革热问题不会自行消失，权宜之计也无济于事。如果各国和各地区希望有效地处理这个问题，他们将需要作出重大承诺，”Yoon说道。
“有很多人认为如果有了疫苗，我们将能够在其他方面减少努力，比如传病媒介控制、监控等，”Yoon在电话中指出。
“实际上这需要所有方面的努力。这也是行动呼吁的一部分--需要采取整体行动。没有灵丹妙药……这可以是一个国家工具箱中的一个工具。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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