报告显示丹麦是世界上最幸福的国家 布隆迪最不幸福

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马3月16日（记者 Philip Pullella） - 周三发布的报告显示，丹麦取代瑞士成为世界上最幸福的国家；报告呼吁各国无论贫富都要处理不公平和环境问题。
报告由联合国可持续发展解决方案网络（SDSN）和哥伦比亚大学地球研究所共同发布。报告显示，叙利亚、阿富汗和八个撒哈拉沙漠以南非洲国家是世界上最不幸福的10个国家。
今年排名前10的国家为：丹麦、瑞士、冰岛、挪威、芬兰、加拿大、荷兰、新西兰、澳大利亚和瑞典。丹麦去年排名第三，落后于瑞士和冰岛。
排名垫底的10个国家为马达加斯加、坦桑尼亚、利比里亚、几内亚、卢旺达、贝宁、阿富汗、多哥、叙利亚和布隆迪。
美国排名第13，英国排名第23，法国排名第32，意大利排名第50。
“我的祖国美国非常富裕，过去50年里变得更加富裕，但却没有变得更加幸福，”SDSN秘书处负责人、联合国秘书长潘基文的特别顾问杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）教授说道。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>