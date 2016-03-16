报告显示丹麦是世界上最幸福的国家 布隆迪最不幸福

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马3月16日（记者 Philip Pullella） - 周三发布的报告显示，丹麦取代瑞士成为世界上最幸福的国家；报告呼吁各国无论贫富都要处理不公平和环境问题。

报告由联合国可持续发展解决方案网络（SDSN）和哥伦比亚大学地球研究所共同发布。报告显示，叙利亚、阿富汗和八个撒哈拉沙漠以南非洲国家是世界上最不幸福的10个国家。

今年排名前10的国家为：丹麦、瑞士、冰岛、挪威、芬兰、加拿大、荷兰、新西兰、澳大利亚和瑞典。丹麦去年排名第三，落后于瑞士和冰岛。

排名垫底的10个国家为马达加斯加、坦桑尼亚、利比里亚、几内亚、卢旺达、贝宁、阿富汗、多哥、叙利亚和布隆迪。

美国排名第13，英国排名第23，法国排名第32，意大利排名第50。

“我的祖国美国非常富裕，过去50年里变得更加富裕，但却没有变得更加幸福，”SDSN秘书处负责人、联合国秘书长潘基文的特别顾问杰弗里·萨克斯（Jeffrey Sachs）教授说道。(完)