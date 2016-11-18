丹麦风机制造商维斯塔斯考虑收购中国对手联合动力--报道

路透哥本哈根11月18日 - 据Finans.dk.周五报道，丹麦风机制造商维斯塔斯(Vestas)(VWS.CO)正寻求收购中国竞争对手国电联合动力技术有限公司(United Power，联合动力)。

报道称，有多名知晓维斯塔斯和联合动力两家公司战略的独立消息人士已确认，收购或部分收购交易提上议程。

但维斯塔斯公关负责人Michael Zarin告诉路透，该公司的战略仍基于内生增长。

“我们之前就已经说过，鉴于我们在业内领先的地位以及强劲的财务状况，我们愿意接受能够加速成长战略的其他合适机会，但核心的内生增长战略不会改变，”Zarin告诉路透。(完)