丹麦风机制造商维斯塔斯考虑收购中国对手联合动力--报道

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透哥本哈根11月18日 - 据Finans.dk.周五报道，丹麦风机制造商维斯塔斯(Vestas)(VWS.CO)正寻求收购中国竞争对手国电联合动力技术有限公司(United Power，联合动力)。
报道称，有多名知晓维斯塔斯和联合动力两家公司战略的独立消息人士已确认，收购或部分收购交易提上议程。
但维斯塔斯公关负责人Michael Zarin告诉路透，该公司的战略仍基于内生增长。
“我们之前就已经说过，鉴于我们在业内领先的地位以及强劲的财务状况，我们愿意接受能够加速成长战略的其他合适机会，但核心的内生增长战略不会改变，”Zarin告诉路透。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。