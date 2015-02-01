丹麦意外暂停发售新债 以保持克朗汇率稳定

路透哥本哈根1月30日 - 丹麦周五表示，已暂停向投资者发售新债，让因瑞郎风波惊魂未定的汇市再受冲击。

尽管此举令人意外且是非传统举措，但却凸显丹麦对已实施数十年的固定汇率政策的坚持，旨在打压丹麦克朗兑欧元EURDKK=D3，使其维持在窄幅区间内。

瑞士央行1月15日弃守汇率上限，推动瑞郎兑欧元上涨，且欧洲央行采取购债计划打压欧元全线疲软后，丹麦克朗面临的压力持续上升。

丹麦央行过去两周已三次降息，利率已降至负0.5%。但其他官方利率和债券利率仍为正数，刺激对克朗计价资产的需求。

丹麦央行目前希望，取消购买丹麦政府新债选项会降低对克朗的需求，并推动投资者涌向流通中的较长期债券，这将更加广泛地拉低借款成本。

丹麦政府本应发行750亿丹麦克朗(110亿美元)债券，以满足2015年的融资需求。该国通常不发行外币计价的债券。

“他们成功地拉低了短期利率，但并未推低较长期利率，这是资金持续流入丹麦资本市场的原因，”美银美林G10外汇策略主管KamalSharma对路透表示。

“他们显然在考虑所有可用的政策工具。”

基于改革式欧洲汇率机制(ERM2)，丹麦同意将克朗兑欧元维持在7.46038克朗上下浮动2.25%区间内，而实际上，央行一直维持汇率在上下0.50%这一更窄区间内。

该政策在政界和商界都得到广泛支持。分析师称，丹麦央行在考虑弃守该区间前还有诸多工具可用，但大多数人都认为，央行会进一步降息，或许会扩大这一区间。

“这基本算是变相的量化宽松，”Nordea资深分析师Jan Storup Nielsen表示，“他们在减少供应，而非增加需求，结果就是降低利率。”

“丹麦央行预计，停止发行政府公债将有利于降低较长期公债的利差，进而限制外汇流入，”丹麦央行在一份声明中称。

外汇储备增加已“导致丹麦和欧元区国家货币市场之间的负利差扩大。但较长期政府公债的利差仍为正值，”声明称。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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