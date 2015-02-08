丹麦虽密集降息 克朗上行压力料仍难以消退

路透伦敦2月6日 - 丹麦三周内四次降息，不太可能缓和克朗的上行压力，一些投资者仍预计丹麦央行无法守护住多年的紧盯欧元汇率政策。

“最新一次降息力度是否足够大还不好说，”Danske Markets资深分析师Jens Petersen表示。“一旦欧洲央行3月开始大规模购买资产，我们会看到欧元下行压力，克朗会被推高。”

“我们有无限量克朗可用。我们可以让外汇储备无限上升。这是我们可用的一个选择，而且这没有限制。我们准备竭尽全力，”丹麦央行总裁Rohde接受路透电话专访时表示。之前欧洲央行总裁德拉吉也用这样的说辞来安抚市场对欧元的担忧。

但投机客和丹麦国内一些投资者似乎对此并不相信。

瑞典北欧斯安银行(SEB)在一份报告中称，最近资本流动部分与国内投资者的外汇对冲有关，政府必须让丹麦人相信“会守住紧盯汇率政策”。

问及基金业者是否以联系汇率为攻击目标时，GAM International Management投资经理Anthony Lawler指出，“目前市场对此议论纷纷，”不过他补充称，“尚未看到有特定的对冲基金大举加仓”。

巴克莱分析师Marvin Bath说，鉴于迄今降息幅度还相当小，对资本流动影响不大，所以丹麦央行的努力有可能失败。他说，需扩大负利率以抑制外资流入。

“丹麦央行并未向市场参与者展现决心，这可能鼓励更多投机炒作，从而削弱央行的努力效果，”他说，他补充称，丹麦有可能最终退出紧盯汇率政策，不过目前这种可能性很低。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。