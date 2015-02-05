丹麦央行三周内第四次降息 誓言力守固定汇率政策

路透哥本哈根2月5日 - 丹麦央行周四下调指标利率，为三周前瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇价限制之后，丹麦央行在三周内的第四度降息，并再度承诺将力守克朗与欧元的联系汇率。

丹麦央行将利率下调25个基点至负0.75%，降幅大于之前各次的15个基点，使得目前丹麦与瑞士的利率均在负0.75%。

分析师预计此举将打压投资者把瑞士资产转进丹麦的意愿，并让丹麦克朗兑欧元脱离窄幅区间。

丹麦央行还罕见地公布了一份声明，总裁Lars Rohde在其中表示，联系汇率制度是“丹麦经济政策不可或缺的环节--自1982年以来一直是如此。“

“丹麦央行拥有必要的工具，可在必要时坚守固定汇率政策。外汇储备并没有上限，”Rohde在提及近期外汇市场干预时补充道。

Rohde后来对TV2电视频道称，丹麦不需要欧洲央行来帮助维持联系汇率。

基于改革式欧洲汇率机制(ERM2)，丹麦必须将克朗兑欧元维持在7.46038克朗上下浮动2.25%区间内，而实际上，央行一直维持汇率在上下0.50%这一更窄区间内。

迄今为止，固定汇率政策所得到的广泛政治和企业支持并未出现削弱迹象。

除降息外，央行还在1月动用逾1,000亿丹麦克朗(150亿美元)干预外汇市场。由于央行是抛售克朗买进外币，因此其外汇储备是在增加。

丹麦克朗兑欧元从降息决定公布前的7.4462跌至7.4480，随后削减跌幅回升至7.4441。(完)

(编译 洪曦/郑茵 审校 李婷仪/许娜)

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