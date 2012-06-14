丹麦马士基和维斯塔斯宣布在胡锦涛到访期间签署商业协议

* 马士基在港口设施领域投资5.08亿美元

* 维斯塔斯向中国企业出售风塔工厂

* 有报导称嘉士伯(Carlsberg)投资中国酿酒厂

* 相关交易在中国国家主席到访前达成

路透哥本哈根6月13日电---航运和石油集团马士基(A.P. Moller-Maersk)(MAERSKb.CO)以及风力涡轮制造商维斯塔斯(Vestas)(VWS.CO)周三宣布将在中国国家主席胡锦涛本周访问丹麦期间同中方合作夥伴签署协议.

胡锦涛6月14-16日访问丹麦,这次访问将是中国与丹麦建立外交关系62年来,中国国家元首第一次访问丹麦.胡锦涛访问期间料会有更多商业协议宣布.

丹麦贸易与投资部长Pia Olsen Dyhr周二在接受路透专访时称,预计胡锦涛访问丹麦期间签署的相关协议价值将逾100亿丹麦克朗(16.9亿美元).

马士基称,其港口业务--马士基集装箱码头公司(APM Terminals)将在周五签署一项价值超过30亿丹麦克朗(5.08亿美元)的投资协议,在中国新建一集装箱码头.不过马士基拒绝在签署日前公布更多细节.

维斯塔斯表示,将把其在丹麦的一家风塔工厂出售给中国企业天顺风能(002531.SZ),以削减成本,交易金额未透露.

就在这两笔交易宣布之前,嘉士伯(CARLb.CO)表示将斥资40亿丹麦克朗在中国建造一座巨大的酿酒厂,以在中国这个全球最大的啤酒市场发掘成长机会.

随同胡锦涛此次出访的代表团规模庞大,包括多位高层官员和商界领袖.双方将在周五上午签署有关经济合作的协议,届时有关马士基和嘉士伯的投资交易都将签字.

维斯塔斯称出售风塔工厂的协议已经在周二签署,并将很快获得中国当局的批准,周五将和天顺风能签署谅解备忘录.该风塔工厂有120名雇员.

Vestas称,出售Varde工厂後将保留那里的多数工作岗位.1月时该公司曾警告称,或关闭该工厂以节约成本,应对艰难的商业环境和产能过剩.

天顺风能创始人、首席执行官严俊旭在声明中称,在丹麦的新工厂有助於提升公司服务客户和扩大全球客户群体的能力."欧洲的海上风电产业具有很好的发展前景,"严俊旭说.

Vestas表示,该出售案将降低固定成本,同时可以使其与天顺风能共同开发风塔.天顺风能是中国最大的风机塔筒制造商,目前每年有1600套风塔的产能.

此前有消息称,啤酒厂商嘉士伯(Carlsberg)表示,在中国云南省新建的啤酒厂将於2014年投产,届时年产能达1,000万百升.嘉士伯目前在中国全资拥有或参股41家啤酒厂.

这将成为嘉士伯旗下第二大啤酒厂,并将生产当地品牌以及嘉士伯和Tuborg.

马士基集装箱码头公司是全球最大的港口运营商之一,业务遍及五个大洲37个国家的63个港口.公司在中国拥有九个港口设施.

这些港口业务支持着全球最大的集装箱航运企业--马士基航运的全球运营,并为马士基航运的竞争对手提供服务.

胡锦涛将出席下周在墨西哥召开的20国集团(G20)领导人会议,丹麦是其参会前在欧洲访问的唯一一站.(完)

--编译 侯向明/高琦/李爽/梁睿雪;审校 王洋/丁琦

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