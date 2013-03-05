丹麦向微软追讨10亿美元税金

金价从接近一个月高位下跌 因美元和美债收益率上升
1834 GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,249.56美元，周一触及一个月高位1,261.03美元。美国期金收跌0.01%，报1,255.60美元。
路透哥本哈根3月4日 - 丹麦媒体周一报道称，丹麦希望向微软(MSFT.O)追讨一笔58亿丹麦克朗(10亿美元)的税金。
丹麦广播电台(DR)援引未具名消息人士的话报道，丹麦税务部门正在与微软就后者因2002年以108亿丹麦克朗(18.8亿美元)收购丹麦软件公司Navision产生的未付税金进行谈判。
据报道，丹麦税务部门声称，微软以低于市场价将Navision成功的商业计划软件Dynamics NAV的所有权出售给了微软的爱尔兰子公司。
丹麦税务部门由此向微软追讨由出售Dynamics NAV而产生的58亿丹麦克朗的税金和利息。
微软驻丹麦代表拒绝就该报道置评，丹麦税务部门亦如此。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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