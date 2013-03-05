丹麦向微软追讨10亿美元税金--媒体

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透哥本哈根3月4日 - 丹麦媒体周一报导称，丹麦希望向微软 追讨一笔58亿丹麦克朗(10亿美元)的税金。
丹麦广播电台(DR)援引未具名消息人士的话报导，丹麦税务部门正在与微软就后者因2002年以108亿丹麦克朗(18.8亿美元)收购丹麦软件公司Navision产生的未付税金进行谈判。
据报导，丹麦税务部门声称，微软以低于市场价将Navision成功的商业计划软件Dynamics NAV的所有权出售给了微软的爱尔兰子公司。
丹麦税务部门由此向微软追讨由出售Dynamics NAV而产生的58亿丹麦克朗的税金和利息。
微软驻丹麦代表拒绝就该报导置评，丹麦税务部门亦如此。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌(完)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。