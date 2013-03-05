丹麦向微软追讨10亿美元税金--媒体

路透哥本哈根3月4日 - 丹麦媒体周一报导称，丹麦希望向微软 追讨一笔58亿丹麦克朗(10亿美元)的税金。

丹麦广播电台(DR)援引未具名消息人士的话报导，丹麦税务部门正在与微软就后者因2002年以108亿丹麦克朗(18.8亿美元)收购丹麦软件公司Navision产生的未付税金进行谈判。

据报导，丹麦税务部门声称，微软以低于市场价将Navision成功的商业计划软件Dynamics NAV的所有权出售给了微软的爱尔兰子公司。

丹麦税务部门由此向微软追讨由出售Dynamics NAV而产生的58亿丹麦克朗的税金和利息。

微软驻丹麦代表拒绝就该报导置评，丹麦税务部门亦如此。（完）