焦点：丹麦降息对克朗影响昙花一现 紧盯欧元政策恐受狙击

图为丹麦哥本哈根Danske银行的一家分支机构。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透伦敦1月19日 - 丹麦周一进一步调降负利率，对丹麦克朗的影响仅昙花一现，但外界益发揣测，该国实施已久的紧盯欧元政策，在未来数日恐将受到威胁。

大多数的分析师预期紧盯政策还会维持，经济部长Morten Ostergaard表示，这点是无庸置疑的。但交易商表示，欧洲央行若选择量化宽松，最快可能在周四宣布，那么欧元恐将持续走弱，这样的预期促使一些投机客正押注丹麦将弃守紧盯政策。

根据紧盯政策，克朗在中间汇价最多波动2.25%。如果克朗升至上限，丹麦央行和欧洲央行都承诺会买进欧元以保护该区间。

瑞士上周四意外放弃三年之久的瑞郎兑欧元上限政策后，丹麦紧盯政策将遭到狙击的预期升温。丹麦并将存放在央行的现金存款利率调降至负0.75%。

丹麦周一并调降存单(CD)利率0.15个百分点，至负0.20%。

“由于丹麦利率较瑞士高且波动性较低，我们可以预见到未来将有更多资金转为流入丹麦克朗，”Swissquote策略主管Peter Rosenstreich说。

丹麦克朗和瑞郎一样，均受到顶级评级的支持，被视为资金避风港。丹麦克朗兑欧元周一升至7.43克朗，为2012年中以来最高水平，当时市场押注希腊将离开欧元区。

丹麦虽是欧盟成员，但不是欧元区国家。丹麦央行致力于把克朗兑欧元维持在7.29252-7.62824克朗区间。降息之后，克朗下跌至7.4370，但距离该区间中间价7.46038仍有些距离。

交易员表示丹麦央行周一有出手干预。

“央行希望今天就降息，不想等到欧洲央行之后才行动--显然他们担心未来几天克朗的升值压力会加剧，”北欧联合银行(Nordea)外汇策略师Niels Christensen说。

“如果欧洲下行压力持续，我肯定(丹麦央行)将继续干预。”

市场预料欧洲央行将实施量化宽松(QE)，最快可能就是在周四的会议上决定实施。

“在瑞士央行决定放弃瑞郎/欧元汇率上限之后，市场已经在关注下一个可能放弃紧盯汇价的央行，”瑞银驻伦敦策略师Geoffrey Yu说，但他不预期丹麦央行会这么做。

瑞银和丹斯克银行均表示，瑞士和丹麦的汇率机制之间存在差异，丹麦政界普遍支持保留汇率绑定。

但交易商指出，市场并不相信。

“瑞士央行采取行动后，什么事都有可能发生，”丹麦的一名交易员表示。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/李春喜 审校 张明钧/许娜/王颖)

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