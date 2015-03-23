俄罗斯称丹麦如加入北约导弹防御系统 将用核导弹瞄准该国

路透哥本哈根3月22日 - 俄罗斯威胁称，若丹麦加入北约导弹防御系统，则俄罗斯将用核弹瞄准丹麦军舰。丹麦称俄罗斯言论令人无法接受，北约则称这种言论对和平毫无益处。

丹麦去年8月表示，将把该国部分军舰上的雷达纳入北约导弹防御系统。北约称导弹防御系统旨在保护成员国免受伊朗等国家的导弹威胁。

莫斯科一直反对这一导弹系统，称这将降低俄罗斯核武库的效率，导致新一轮冷战式军备竞赛。

俄驻丹麦大使瓦宁（Mikhail Vanin）接受日德兰邮报（Jyllands-Posten）时称，他认为丹麦不完全清楚加入北约导弹防御系统的后果。

“如果丹麦加入，则丹麦军舰将成为俄罗斯核导弹的瞄准目标，”瓦宁对日德兰邮报表示。

北约发言人朗杰斯古（Oana Lungescu）回应置评请求称，丹麦是北约的坚定成员国，北约将保卫所有同盟国免遭任何威胁。

“此类声明无法激发信心，亦无益于可预见性、和平或者稳定性，”朗杰斯古说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。