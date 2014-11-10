焦点：丹麦宝运石油宣告破产 船用燃料油市场陷入混乱

路透新加坡11月10日 - 船用燃油价格周一上涨，买家赶忙寻找新的库存，此前全球最大船用燃料油供应商、丹麦宝运石油(OW Bunker)OW.CO因旗下亚洲子公司疑似发生诈欺事件，宣告破产，导致这个陷入困境的行业步入新一波混乱局势。

压垮宝运石油的原因，在于新加坡Dynamic Oil Trading超过1.25亿美元的损失，这导致该公司的负债超过7.5亿美元，造成银行不愿进一步授信。

Dynamic Oil Trading信用经理Ulrich Hyldedahl Rasmussen向路透表示，“目前我没有任何评论。的确我还是受雇于公司，但由于母公司已经破产，我不知道这会对我产生何种影响。

多位交易商表示，当前市场动乱与6月以来能源价格大跌有关，指标布兰特原油价格下跌近三分之一，受产出增加而需求降温影响。

宝运石油周五在丹麦申请破产，把Dynamic Oil遭受的损失归咎于一名资深员工，但未透露任何细节。

该公司的内部交易指南规定，市场价格敞口不应超过10万吨，不过执行董事会可以把这个上限提高到20万吨。

在10月23日发布第三季财报时，该公司向投资者报告称，“风险管理方面的损失”已经达到2,450万美元。

“‘高价’与‘低价’之间的突然转变...对于风险管理来说总是难以把握和充满挑战，”宝运石油在提及“价格急剧下跌(和)非理性市场行为”时表示，并称其燃料油仓位处于“价外(out of the money)”.

船用燃料油价格图表：link.reuters.com/vuj43w

**连锁反应**

燃油交易商指出，宝运石油破产及业内其他问题，引发燃料买主纷纷急欲寻找其他供应源，以填补交货缺口，另外，其他企业也可能面临被倒帐的威胁。

“这很可能会朝供应链上游引发一波倒闭潮，”新加坡一石油交易商称。

“假设，你本来下周应该收到1,000万美元帐款，现在收不到了，你就必须设法在这么短的时间内周转出这笔1,000万美元。这对比较小的企业可能有困难，”另一名燃油交易商称。

行业消息人士估计，在宝运石油曝险敞口超1,000万美元的企业至少六家。

“(宝运石油破产)这件事确实对本公司造成损失，我们的相关据点正在查证是否能由保险理赔，”SK Innovation发言人称，但不愿透露损失规模。韩国最大炼油商SK能源隶属SK Innovation。

船用燃油行业最大供应商的轰然倒地，也推动指标船用燃料油跳涨近1.5%。过去两个月里，船用燃油价格一路跳水，跌去近四分之一。

“我认为价格应当向上走升，很多市场人士都会拼命一搏。我们身为供应商，也会抓住机会。”新加坡的一家船用油供应商说道。

不过交易商指出，尽管供应出现阻碍，但船用油市场不太可能出现真正的供应短缺，因为全球产出旺盛，而且供应商众多。

宝运石油在近些年来快速扩张。公司于3月份在Nasdaq哥本哈根交易所挂牌，成为丹麦2010年以来第二大IPO交易。

宝运石油估计占据全球船用油市场约7%的份额，竞争对手包括World Fuel Services Corp (INT.N)、Chemoil Energy和Aegean Marine Petroleum Network (ANW.N)。（完）

(编译/审校 张明钧/张涛/蔡美珍/高琦)

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