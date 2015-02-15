丹麦警方就恐怖袭击展开搜捕 交火中击毙一人

路透哥本哈根2月15日（记者Sabina Zawadzki/Ole Mikkelsen） - 周日，丹麦警察在哥本哈根的大规模搜捕行动中击毙一名男子。稍早哥本哈根发生两起枪击案，共造成两人死亡，五人受伤。

丹麦总理周六称，与一月发生在巴黎的袭击类似的第一起枪击事件是一起恐怖袭击。

第一起枪击案发生在一家艺术咖啡馆，造成一人死亡；第二起发生在一个犹太教堂附近，一人死亡。

枪手目标疑为具争议的瑞典漫画家Lars Vilks。Vilks因其以先知默罕默德为主题的漫画受到死亡威胁。

尚不清楚两起枪击案是否为同一人或组织所为。

警方随即开展大规模抓捕行动，出动直升机和装甲车辆，但未能抓获两起枪击案的袭击者。

截至0500 GMT（北京时间1300），警方称已开枪，稍后确认在Norrebro区域击毙一人。Norrebro与两起枪击案的发生地相距不远。

警方未确认被击毙嫌犯与两起枪击案的联系，亦未透露更多详情。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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