丹麦警方就“恐怖袭击”展开搜捕，交火中击毙一人

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥本哈根2月15日 - 周日，丹麦警察在哥本哈根的大规模搜捕行动中击毙一名男子。稍早哥本哈根发生两起枪击案，共造成两人死亡，五人受伤。
丹麦总理周六称，与一月发生在巴黎的袭击类似的第一起枪击事件是一起恐怖袭击。
第一起枪击案发生在一家艺术咖啡馆，造成一人死亡；第二起发生在一个犹太教堂附近，一人死亡。
枪手目标疑为具争议的瑞典漫画家Lars Vilks。Vilks因其以先知默罕默德为主题的漫画受到死亡威胁。
尚不清楚两起枪击案是否为同一人或组织所为。
警方随即开展大规模抓捕行动，出动直升机和装甲车辆，但未能抓获两起枪击案的袭击者。
截至0500 GMT（北京时间1300），警方称已开枪，稍后确认在Norrebro区域击毙一人。Norrebro与两起枪击案的发生地相距不远。
警方未确认被击毙嫌犯与两起枪击案的联系，亦未透露更多详情。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.