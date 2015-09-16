登士柏以55.6亿美元收购西诺德 成为全球最大牙科设备商

路透9月15日 - 牙科产品供应商登士柏国际集团(Dentsply International Inc)(XRAY.O)周二表示，将以55.6亿美元全股票形式收购同业西诺德(Sirona Dental Systems Inc)SIRO.O，创建全球最大的牙科设备制造商。

西诺德股东每1股可获得1.8142股登士柏股票。本项收购案计算出的收购价为每股98.60美元，较西诺德周二收盘价折价0.7%。

西诺德股价盘后上涨约2.5%至101.75美元，登士柏上涨约2%至55.41美元。

合并后的公司将由登士柏股东持股58%，西诺德股东拥有42%股权。本项并购预计在2016年第一季完成。

西诺德执行长Jeffrey Slovin将出任合并后新公司的总裁，登士柏现任总裁将担任执行董事长。

公司方表示，合并后的新公司名称是Dentsply Sirona，基于过去12个月的初估数据，新公司将有约38亿美元净营收。

合并中进行的股票发行预计将对两家公司的股东免税。

为登士柏担任财务顾问的是 Moelis & Co LLC，提供法律谘询的是Skadden、Arps、 Slate、 Meagher&Flom LLP。

为西诺德担任财务顾问的是Jefferies LLC，法律顾问是Latham&Watkins LLP。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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