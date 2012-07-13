日本广告业巨头电通以32亿英镑收购英国安吉斯

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透伦敦7月12日电(记者 Kate Holton/Paul Sandle)---日本广告业巨头电通(Dentsu)(4324.T) 准备以32亿英镑(50亿美元)收购英国媒体公司安吉斯(Aegis)AEGS.L。这也是该公司历史上最大一笔交易，电通希望借助安吉斯的欧洲业务和数字业务扩展海外市场。
电通表示，该公司同意为安吉斯每股股票支付240便士，较该股周三收盘价溢价48%，也将安吉斯股价推高了45%，涨到每股235便士。
分析师们称该协议堪称完美战略，并赞扬了安吉斯的首席执行长布尔曼(Jerry Buhlmann)。自2010年上任以来，布尔曼让安吉斯焕然一新。
英国券商Liberum的分析师Ian Whittaker对路透表示：“这对安吉斯来说是个很棒的协议。这是个非常好的联营，这对所有其他业界机构都有好处，尤其对汉威士集团(Havas)而言。”
安吉斯一直被视为是一个潜在的收购目标，尽管多年来一直传言会被法国集团汉威士EURC.PA收购，因法国金融家Vincent Bollore同时是两公司的最大股东。
对电通公司而言，该协议可使其在本土市场外找到新的增长点。尽管电通公司是日本传统印刷和传播领域的领头羊，但2011年其整体广告业营收下滑2.3%，至5.7万亿日圆(720亿美元)，这也是该公司连续第四年出现营收萎缩。
电通总裁兼执行长石井直(Tadashi Ishii)表示：“电通和安吉斯将成为亚太地区的市场领头羊，还将在欧洲拥有强大影响力，并在美国拥有成长最快的广告行销网。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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